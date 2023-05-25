Кома или даже смерть: врач раскрыл опасность укуса клещей для здоровья

И это не какой-то экзотический недуг из стран Африки. Речь идёт об обыкновенном энцефалите — болезни, которая развивается после укуса клеща.

По словам ведущего инфекциониста клиники академика Ройтберга, Владимира Неронова, энцефалит представляет из себя воспаление головного мозга, вызванное вирусной или бактериальной инфекцией.

Это может быть специфическое заболевание, например, клещевой вирусный энцефалит, или неспецифическое, когда энцефалит развивается как осложнение после других заболеваний, таких как грипп, краснуха, корь или паротит.

В числе признаков энцефалита специалист выделил сильные головные боли, тошноту, рвоту, слабость, светобоязнь, нарушения сознания. При этом в самых тяжёлых случаях болезнь может привести к коме или даже смерти.

Если не начать лечение вовремя, последствия могут быть крайне серьёзными, включая нарушение памяти и координации, эпилепсия. При лечении недуга важно прежде всего бороться с причиной его развития.