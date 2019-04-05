Команда МГУ второй раз подряд победила на Международной студенческой олимпиаде по программированию

Команда МГУ второй раз подряд стала победителем Международной студенческой олимпиады по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC).

На втором месте оказались студенты Массачусетского технологического университета (MIT), на третьем — Токийского университета, а на четвёртом — Варшавского университета.

В составе команды Red Panda присутствовали студент 4 курса мехмата Михаил Ипатов и третьекурсники факультета ВМК Григорий Резников и Владислав Макеев. Подготовкой команды занималась заведующая кафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева.

Ребятам из МГУ удалось за пять часов решить десять задач из 11. Для решения задач можно было использовать Java, C, C++, Kotlin или Python. Предложенные решения проверялись специальными тестами и засчитывались, если все тесты были пройдены.

В МГУ отметили: «Эта олимпиада считается самым престижным соревнованием по программированию среди студентов в мире. Команда из МГУ стала ее победителем второй раз подряд в том же составе».