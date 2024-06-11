Команда роботов сможет исследовать планеты автономно

Основная цель исследования — решить проблему автономного управления несколькими роботами для изучения других планет. Для этого ученые создали систему планирования миссий, которая позволяет нескольким роботам автономно, безопасно и эффективно исследовать заданный участок марсианской поверхности.

После создания карты окружающей среды планировщик анализирует ее и разделяет на разные регионы, выделяя участки с безопасным для роботов рельефом. Затем накладывается карта вероятностей, которая показывает вероятность того, что роботы столкнутся с местами, представляющими научный интерес.

Разработанный командой планировщик имеет ряд преимуществ. Помимо определения безопасного рельефа и планирования маршрутов, он также предоставляет информацию о том, где могут находиться объекты, представляющие научный интерес.

Исследователи проверили свой подход в серии тестов, симулировав работу пяти роботов на Марсе. Результаты показали, что их метод позволит группе из пяти роботов автономно исследовать площадь 22 500 квадратных метров на Марсе примерно за 40 минут.