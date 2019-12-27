Комары оказались способны чувствовать отраву при помощи лап

Так, в рамках изучения комаров видов Anopheles gambiae и Anopheles coluzzii, ученые обнаружили, что те представители вида, у которых был повышенный уровень связывающего белка SAP2, расположенного в ногах, были более устойчивы к отравляющим веществам. Те же комары, которым исследователи “отключали” выработку данного белка, теряли свое преимущество в виде способности переносить контакт с “отравой”.

”Обработанные инсектицидами сетки длительного действия остаются одним из ключевых средств борьбы с малярией. Крайне важно, чтобы мы понимали механизмы развития резистентности в популяциях комаров и выявляли новые способы борьбы с ними. Найденный нами механизм может помочь нам разработать новые соединения, способные блокировать пиретроидную резистентность и предотвращать распространение малярии”, — рассказала соавтор работы, профессор Ливерпульской школы тропической медицины Хиллари Рэнсон.