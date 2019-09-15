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Комары стали переносчиками редкого смертельного вируса

Есть случаи с летальным исходом
Как минимум 12 случаев восточного конского энцефалита, опасного заболевания, было зафиксировано в США за последнее время. Болезнь передается через комаров и от нее уже зарегистрировано две человеческие смерти.

“EEE”, или “тройная E” — это очень редкий, но крайне опасный для жизни вирус, способный нанести ущерб домашнему скоту и вызвать прогрессирующее повреждение головного мозга у людей, что в итоге приводит к судорогам, нарушениям в работе мозга и даже изменениям личности у выживших после болезни. За последнее время “ЕЕЕ” заразилось около 12 человек: от 5-летней девочки до 59-летней женщины, которая уже умерла от тяжелого недуга.

Напомним, что болезнь на данный момент не поддается полному излечению, но ее симптомы можно облегчить, если поймать “ЕЕЕ” до того, как она достигнет мозга. Около трети пациентов с “EEE” умирают либо через несколько недель после заражения, либо через несколько лет в результате продолжительных физических и психических нарушений.

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