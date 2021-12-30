"Коммерсантъ" выпустил газету, в которой есть только QR-коды

По словам издателя, “это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате”. Однако сам выпуск можно купить на официальном сайте издания.

На первой странице размещен QR-код со ссылкой на ролик с архивными кадрами из кабаре, с танцами, печатными машинками и телеграфами. Ролик направлен на привлечение внимания к тому, как пресса менялась на протяжении всего 20-го столетия и что стало возможно с помощью развития технологий в 21 веке.

На сайте издания сообщается, что следующий номер газеты выйдет 10 января 2022 года.