"Коммерсантъ" выпустил газету, в которой есть только QR-коды

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"Коммерсантъ" выпустил газету, в которой есть только QR-кодыОн стал итоговым за 2021 год
30 декабря 2021 года «Коммерсантъ» выпустил финальный номер своей газеты за этот год. Все материалы на его страницах заменили QR-кодами, в которых зашифрованы ссылки на материалы номера.
По словам издателя, “это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате”. Однако сам выпуск можно купить на официальном сайте издания.
На первой странице размещен QR-код со ссылкой на ролик с архивными кадрами из кабаре, с танцами, печатными машинками и телеграфами. Ролик направлен на привлечение внимания к тому, как пресса менялась на протяжении всего 20-го столетия и что стало возможно с помощью развития технологий в 21 веке.
На сайте издания сообщается, что следующий номер газеты выйдет 10 января 2022 года.
Источник: Коммерсантъ