Коммунальные счётчики начнут поверять с помощью ИИ

В России скоро появятся умные системы коммерческого учёта, которые будут самостоятельно решать, когда необходимо проводить поверку счётчиков. Это значит, что потребителям не придётся следить за сроками поверки, как это делается сейчас. Антон Шалаев из Росстандарта рассказал, что новые системы будут использовать технологии искусственного интеллекта для мониторинга показаний счётчиков и определения, нуждаются ли они в проверке.

По словам Шалаева, такие системы будут оценивать состояние счётчиков не по фиксированным срокам, а на основе данных от других приборов в сети. Это позволит избавиться от необходимости строгого соблюдения межповерочного интервала и сделать учёт более гибким и точным.

Также был принят первый ГОСТ для интеллектуальных приборов учёта, который устанавливает общие требования к их работе и интеграции в умные системы. Пока этот стандарт касается только счётчиков электроэнергии, но подобные разработки ведутся и для других типов приборов.