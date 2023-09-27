Компании Ericsson запретили ввозить оборудование в Россию

Данный шаг стал результатом иска, поданного сотовым оператором Tele2. Поставками шведского оборудования в Россию занималась компания «Сател ТВК».

Однако, несмотря на запросы, правительство Швеции не дало разрешение на поставки Ericsson. Запрет распространяется на любого покупателя из России.

Tele2 планировала установить 50 тыс базовых станций Ericsson для сетей 5G до 2023 года. Оператор дважды обращался за разрешением к регулятору Швеции, но не получил положительного ответа.

В 2021 году доля Ericsson на сетях операторов составляла 25-35%. Однако эта доля на рынке активно сокращается, так как компанию активно вытесняет Huawei.