Наука и технологии
Сегодня 19:00
Компании начали оплачивать сотрудникам отказ от смартфонов
Что позволяет получать сотрудникам дополнительные 200 долларов в месяц
Сотрудники стартапа Front из Сан-Франциско начали получать надбавку к зарплате за то, что перестают пользоваться смартфонами во время работы. Так, руководство Front выплачивает работникам порядка 200 долларов ежемесячно.
Прежде чем оплатить данную сумму, руководство предусмотрело проверку: работникам необходимо доказать, что среднее время экрана смартфона составляет менее 14 часов неделю или два часа в день, отправив снимок экрана с данной статистикой сотрудникам из отдела по работе с персоналом.
Глава Front Матильда Коллин сообщает, что ключевая цель данной надбавки стоит в том, чтобы помочь работникам быть более погруженными в профессиональную и личную жизнь, на которую становится все больше времени, учитывая отказ от бессмысленной траты времени на проверку уведомлений.