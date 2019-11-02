Компании начали оплачивать сотрудникам отказ от смартфонов

Прежде чем оплатить данную сумму, руководство предусмотрело проверку: работникам необходимо доказать, что среднее время экрана смартфона составляет менее 14 часов неделю или два часа в день, отправив снимок экрана с данной статистикой сотрудникам из отдела по работе с персоналом.

Глава Front Матильда Коллин сообщает, что ключевая цель данной надбавки стоит в том, чтобы помочь работникам быть более погруженными в профессиональную и личную жизнь, на которую становится все больше времени, учитывая отказ от бессмысленной траты времени на проверку уведомлений.