Компании начали отменять скидки на некоторые китайские смартфоны из-за коронавируса

Отмечается, что если тенденция простоя производства электроники в Китае будет продолжаться, это гарантированно увеличит стоимость устройств. На данный момент, по словам участников рынка, недостатка гаджетов в России в связи со вспышкой коронавируса в Китае - не установлено и не ожидается.

Напомним, что нескольким ранее представители компании Apple сообщили о том, что вынуждены ограничить поставки фирменных смартфонов iPhone на мировой рынок. Однако для россиян покупка продукции Apple не станет проблемой, поскольку склады продавцов оснащены достаточным количеством товаров. Издание отмечает, что ассортимент китайский смартфонов, в свою очередь, может сократиться. Кроме того, спрогнозировано, что коронавирус окажет влияние и на доступность таких устройств.