Компания Blue Origin пообещала доставить модуль на Луну уже в 2025 году

Исполнительный директор компании Blue Origin Дэйв Лимп отметил, что Blue Moon Mark 1 будет использован как демонстратор перед более крупным проектом Blue Moon Mark 2. Лимп выразил уверенность в том, что эта миссия может состояться уже в 2025 году и добавил, что Blue Moon Mark 1 станет самым крупным космическим аппаратом, который до сих пор посещал Луну.

Менеджер отметил, что архитектура, разработанная Blue Origin и другими компаниями для освоения Луны, может быть применена и на Марсе. В 2024 году NASA выбрала Blue Origin для проведения концептуального исследования возврата образцов на Марс с использованием опыта работы на Луне. NASA также объявила о планах выбора «коммерческих посадочных аппаратов» для дальнейшего изучения в рамках пересмотренной архитектуры.