Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2025, 03:45
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Компания Blue Origin пообещала доставить модуль на Луну уже в 2025 году

Но пока состоится второй запуск после сбоя
Портал SpaceNews сообщил, что космическая компания Blue Origin, которая является главным конкурентом SpaceX, планирует провести второй запуск ракеты-носителя New Glenn в ближайшее время после проблем, возникших при первом запуске в январе. Но главное — планы этой компании по запуску на Луну модуля Blue Moon Mark 1.
Компания Blue Origin пообещала доставить модуль на Луну уже в 2025 году

© Blue Origin

Исполнительный директор компании Blue Origin Дэйв Лимп отметил, что Blue Moon Mark 1 будет использован как демонстратор перед более крупным проектом Blue Moon Mark 2. Лимп выразил уверенность в том, что эта миссия может состояться уже в 2025 году и добавил, что Blue Moon Mark 1 станет самым крупным космическим аппаратом, который до сих пор посещал Луну.

Менеджер отметил, что архитектура, разработанная Blue Origin и другими компаниями для освоения Луны, может быть применена и на Марсе. В 2024 году NASA выбрала Blue Origin для проведения концептуального исследования возврата образцов на Марс с использованием опыта работы на Луне. NASA также объявила о планах выбора «коммерческих посадочных аппаратов» для дальнейшего изучения в рамках пересмотренной архитектуры.