Компания Blue Origin заявила, что выпустит много ракет собственного производства

Опубликовано 29 января 2025, 09:451 мин.
Компания Blue Origin заявила, что выпустит много ракет собственного производстваУ компании налажена вся производственная линия
Американская космическая компания Blue Origin сообщила, что произведёт множество тяжёлых ракет New Glenn — основного конкурента Starship от SpaceX.
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Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание ArsTechnica. Blue Origin имеет собственное производство двигателей для ракет, расположенное в штате Алабама, вторые ступени производят во Флориде.
«Мы полностью вертикально интегрированы, поэтому делаем эти топливные клапаны, делаем системы зажигания. Должно быть быстрое производство всего, что вы можете себе представить, что входит в ракету», — сообщил глава Blue Origin Дэйв Лимп.