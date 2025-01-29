Компания Blue Origin заявила, что выпустит много ракет собственного производства

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание ArsTechnica. Blue Origin имеет собственное производство двигателей для ракет, расположенное в штате Алабама, вторые ступени производят во Флориде.

«Мы полностью вертикально интегрированы, поэтому делаем эти топливные клапаны, делаем системы зажигания. Должно быть быстрое производство всего, что вы можете себе представить, что входит в ракету», — сообщил глава Blue Origin Дэйв Лимп.