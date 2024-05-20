Компания «Бюро 1440» первой в России запустила спутники 5G связи

Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи с поддержкой стандарта 5G, NTN. Об этом сообщил Минцифры. Спутники предназначены для обеспечения связи с абонентами, что стало важным шагом для развития отечественной космической программы.

Запуск осуществила российская компания «Бюро 1440» в рамках своей второй исследовательской миссии. Первая миссия, «Рассвет-1», стартовала 27 июня 2023 года и была признана полностью успешной. Спутники новой миссии, «Рассвет-2», разрабатывались 14 месяцев и оказались вдвое больше по массе и габаритам благодаря новому оборудованию.

На первой миссии спутники достигли скорости 48 Мбит/с и задержки 42 миллисекунды, что позволило делать видеозвонки и смотреть телевидение в 4К. Ожидается, что результаты второй миссии будут известны в ближайшие месяцы, и они могут подтвердить улучшенные показатели.