Наука и технологии
Опубликовано 07 января 2025, 04:30
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Компания Circular представила обновленную модель своего умного кольца

Исправлены недостатки первой версии умного кольца
Компания Circular представила обновленную модель умного кольца — Circular Ring 2, которая, по словам разработчиков, исправила все проблемы предыдущей версии, выпущенной в 2024 году. Первый вариант устройства, Circular Ring Slim, разочаровал пользователей плохой точностью, низким качеством материалов и проблемами с синхронизацией.
Компания Circular представила обновленную модель своего умного кольца

© Circular

Основное улучшение — это переход от пластика к титану, который теперь используется в четырёх вариантах отделки: золотом, серебряным, розовым золотом и черным. Вдобавок к этому, в Circular Ring 2 встроен обновленный ЭКГ-датчик, который впервые в своей категории может диагностировать фибрилляцию предсердий, а также улучшенные сенсоры для более точных данных о здоровье.

Компания также сообщила о решении проблем с синхронизацией, продолжительностью работы аккумулятора и водоотталкивающими характеристиками, которые критиковали в предыдущей версии. Теперь устройство способно работать до четырех дней в режиме активного использования и до восьми дней в режиме экономии. Также улучшена система зарядки: вместо компактного USB-зарядного устройства появился зарядный док.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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#мониторинг здоровья