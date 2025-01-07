Компания Circular представила обновленную модель своего умного кольца

Основное улучшение — это переход от пластика к титану, который теперь используется в четырёх вариантах отделки: золотом, серебряным, розовым золотом и черным. Вдобавок к этому, в Circular Ring 2 встроен обновленный ЭКГ-датчик, который впервые в своей категории может диагностировать фибрилляцию предсердий, а также улучшенные сенсоры для более точных данных о здоровье.

Компания также сообщила о решении проблем с синхронизацией, продолжительностью работы аккумулятора и водоотталкивающими характеристиками, которые критиковали в предыдущей версии. Теперь устройство способно работать до четырех дней в режиме активного использования и до восьми дней в режиме экономии. Также улучшена система зарядки: вместо компактного USB-зарядного устройства появился зарядный док.