Компания Cisco обратилась к ООН за пересмотром Конвенции о киберпреступности

Конвенция разрабатывалась специальным комитетом ООН в течение пяти лет, цель инициативы — укрепление международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и хакерством как явлением. Однако Конвенция вызвала острую критику со стороны правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch (HRW) и Electronic Frontier Foundation (EFF).

По мнению последней, Конвенция слишком широко изложена и поэтому несовершенна, а в некоторых местах даже сомнительна для принятия. В частности, правозащитники выразили опасения касательно ограничений свободы выражения и приватности, которые могут быть вызваны документом в текущей редакции. В связи с этим, Cisco призвала к пересмотру всех положений Конвенции и исправлению её недостатков перед дальнейшей процедурой голосования.

В своём сообщении старший директор Cisco по технологической политике Эрик Венгер поддержал некоторые из аргументов правозащитных организаций и также раскритиковал документ.

«Вместо того чтобы конкретно сосредоточиться на хакерстве и киберпреступлениях, он [документ] в целом направлен на неправомерное использование компьютерных сетей для распространения неприемлемой информации», — отметил Венгер.