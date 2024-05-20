Компания ICL Astra Services разработала комплекс для создания облачных сервисов

ICL Astra Services анонсировала новый продукт для создания частного облака — программно-аппаратный комплекс на базе «железа» «ICL Техно» и ПО Astra Infrastructure Cloud. Этот комплекс, по словам разработчиков, подходит для организаций любого размера и полностью независим от импорта. Среди подобных западных решений наиболее близким является VxRail от компаний Dell, EMC и VMware.

Группа Астра и ICL Техно совместно разработали этот комплексный продукт. Он основан на «железе» «ICL Техно» и облачной платформе Astra Infrastructure Cloud. ПАК считается полностью не зависящим от импорта и соответствует всем стандартам безопасности.

Новый ПАК предназначен для создания частного облака на вычислительных площадках заказчика и предоставления инфраструктуры виртуальных машин. Он пригоден для создания базовой инфраструктуры, размещения информационных систем и средств защиты информации. В компании утверждают, что новый ПАК является уникальным предложением на российском рынке и соответствует запросам клиентов.