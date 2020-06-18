Компания Илона Маска ищет пользователей для тестирования собственного спутникового интернета

Подать заявку на участие в тестировании можно на официальном сайте компании Starlink. В случае, если пользователь будет выбран в качестве бета-тестера, то он получит возможность воспользоваться технологией, в основу работы которой легло более 500 широкополосных спутников Starlink, которые уже сейчас находятся на орбите нашей планеты.

”Starlink предназначен для предоставления высокоскоростного широкополосного интернета в местах, где доступ был ненадежным, дорогостоящим или его не было совсем. Ожидается, что частное бета-тестирование начнется этим летом, после чего последует публичное бета-тестирование. Мы начнем с более высоких широт”, — заявили представители компании.