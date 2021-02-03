Компания Илона Маска планирует начать внедрять людям в мозг чип до конца 2021 года

Об этом глава Neuralink Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter в ответ на обращение подписчика. Так, пользователь сообщил Илону Маску о том, что еще 20 лет назад попал в автокатастрофу и остался с тех пор парализованным, в связи с чем всегда готов принять участие в клинических исследованиях Neuralink.

”Neuralink прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность имплантатов, и находится в тесном контакте с FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Если все пойдет хорошо, мы сможем провести первые испытания на людях в конце этого года”, - ответил Илон Маск подписчику.