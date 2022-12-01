Компания Илона Маска почти в два раза увеличила для Украины стоимость станций Starlink

Компания Илона Маска почти в два раза увеличила для Украины стоимость станций StarlinkА также цену самого Интернета
Илон Маск в очередной раз удивил. Нежданно-негаданно он объявил о подорожании терминалов Starlink для Украины — с 385 до 700 долларов.
Фото: Ars Technica
В первую очередь о практически двукратном увеличении цены уведомили местных пользователей. Соответствующее письмо также содержало информацию о подорожании самой услуги Интернета — с 60 до 75 долларов. Нововведения вступят в силу уже 29 декабря.
Стоит отметить, что даже в таком случае украинские пользователи получают сниженную цену на услуги Starlink. В США, например, за неё просят 110 долларов в месяц.
И хоть SpaceX не озвучила причин, по которым было принято решение об изменении ценовой политики, эксперты считают, что таким образом компания пытается возместить предыдущие убытки, понесенные при финансировании терминалов Starlink, отправленных в Украину.