Компания Илона Маска почти в два раза увеличила для Украины стоимость станций Starlink

В первую очередь о практически двукратном увеличении цены уведомили местных пользователей. Соответствующее письмо также содержало информацию о подорожании самой услуги Интернета — с 60 до 75 долларов. Нововведения вступят в силу уже 29 декабря.

Стоит отметить, что даже в таком случае украинские пользователи получают сниженную цену на услуги Starlink. В США, например, за неё просят 110 долларов в месяц.

И хоть SpaceX не озвучила причин, по которым было принято решение об изменении ценовой политики, эксперты считают, что таким образом компания пытается возместить предыдущие убытки, понесенные при финансировании терминалов Starlink, отправленных в Украину.