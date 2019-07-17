Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга

Компания на данный момент уже умеет “читать мысли” у крыс с помощью перевода нейронных импульсов в цифровой сигнал. По словам президента Neuralink, устройство позволит людям будущего управлять различной техникой одной лишь силой мысли. Это, в свою очередь, может развернуть жизнь людей с ограниченными физическими возможностями на 180 градусов. Также он пояснил, что на данный момент технология слишком далека от того воплощения, при котором она могла бы продаваться за деньги, но если все испытания пройдут успешно, то можно будет смело начать разговор о революции во взаимодействии человека, машины и искусственного интеллекта.