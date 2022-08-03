Компания Илона Маска SpaceX создала рюкзак для спутниковых тарелок Starlink

Цена рюкзака — $250. По эстетике рюкзак напоминает Tesla Cybertruck, поставляется с пристёгиваемыми лямками и дополнительно имеет ручки для переноски. Также модель получила жёсткий корпус, застёгивается на молнию.

Размер рюкзака — 64,8х43,2х33,7 см, вес — 4,5 кг. При этом купить новинку могнут не все желающие — для приобретения необходимо быть зарегистрированным в Starlink.