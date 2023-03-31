Компания Илона Маска Tesla выпустила фирменное пиво из «киберхмеля»

Напиток лимитированный, производится в Берлине, так как компания «отдаёт дань уважения 500-летней традиции немецкого пивоварения». Как сообщается, форма бутылок GigaBier воспроизводит дизайн так и не увидевшего свет электромобиля Tesla Cybertruck.

Отпускается напиток в упаковках из трёх бутылок объёмом 330 мл и стоит 89 евро.

Вкус пива содержит нотки цитруса и бергамота.