Компания Илона Маска устроит соревнования по скоростному бурению тоннелей

Так, согласно имеющимся данным, соревноваться команды будут в трех различных категориях: скорость прокладки тоннеля, скорость полного строительства тоннеля с вместе с дорожным полотном, а также точность прокладки. По заявлению Илона Маска, первый этап пройдет уже весной 2021 года.

Стоит отметить, что это не первое соревнование, которое проводится миллиардером: прямо сейчас другая его компания, SpaceX, уже проводит конкурс по созданию прототипа системы вакуумных поездов Hyperloop. И в данном направлении уже наметился определенный успех: в прошлом году немецкая команда TUM Hyperloop установила на этих соревнованиях рекорд, разогнав свою капсулу до 463 км/ч.