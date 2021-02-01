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Компания Илона Маска вживила в голову обезьяны чип с навыками компьютерного игрока
Основатель SpaceX продолжает семимильными шагами приближать будущее
В сети появилась свежая информация об успехах ещё одной компании Илона Маска — Neuralink. Как оказалось, ей удалось успешно вживить в мозг обезьяны чип. С его помощью животное может играть в видеоигры силой мысли.
При этом Маск назвал саму обезьянку счастливой, уточнив, что в планы его компании входит научить играть двух подопытных в «мысленный» пинг-понг, пишет Bloomberg.
У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума <...> Вы не сможете понять, где именно установлен имплант.
Напомним, что Илон Маск создал Neuralink в 2017 году. Основной миссией компании является создание мозговых чипов, с помощью которых парализованные люди смогут силой мысли управлять электронными устройствами.