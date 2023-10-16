Компания «М.Видео-Эльдорадо» наняла техноблогера Wylsacom на необычную должность

Он был назначен на необычную должность. Валентин будет заниматься развитием направления «технологическое образование» в компании.

Его задачей станет создание и продвижение образовательных проектов, направленных на повышение технологической грамотности покупателей и сотрудников сети.

Этот неожиданный переход Wylsacom в «М.Видео-Эльдорадо» стал настоящим сюрпризом для многих. Однако, учитывая его опыт в сфере технологий, такое решение выглядит вполне логичным.

По мнению экспертов, сотрудничество с блогером может стать для «М.Видео-Эльдорадо» новым этапом в развитии и укреплении позиций на рынке.

Отметим, что на момент написания материала на официальный YouTube-канал Wylsacom подписано почти 10,5 млн человек.