Компания МТС перешла на отечественный аналог импортной антифрод-системы

«МТС» теперь использует свою собственную антифрод-систему под названием Fraud Detection Platform, заменив зарубежное программное обеспечение. Новая система работает на 31% быстрее и точнее, чем предыдущая, и помогает экономить до 460 миллионов рублей в год. Она анализирует большие объёмы данных, выявляет закономерности и обрабатывает до 5 миллиардов транзакций в день.

Fraud Detection Platform использует множество параметров и алгоритмы машинного обучения для обнаружения мошеннической деятельности. Ранее система учитывала только 32 параметра, теперь их количество не ограничено. Подозрительные действия пользователей анализируются оперативно, что позволяет быстро блокировать мошеннические активности.

Эта система не только помогает «МТС» защищать своих абонентов от мошенничества, но также может быть полезной для других компаний, таких как банки и розничные сети. Она позволяет настраивать сценарии обнаружения мошенничества самостоятельно, что делает её универсальным и легко масштабируемым решением для различных отраслей.