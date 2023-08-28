Компания МТС создала «умный» определитель номера

МТС представил новую функцию в своём сервисе «Защитник». Теперь этот антиспамовый инструмент может распознавать нежелательные звонки в популярных мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp и Viber. Сначала функция доступна на устройствах с операционной системой iOS, но в скором времени она станет доступна и на Android.

Ранее в августе компания МТС представила «умный определитель номера», который помогает абонентам определить, кто звонит. Эта система показывает название компании, а также помечает звонки определёнными цветами: жёлтый для потенциального спама и красный для предположительно нежелательных звонков.

МТС сообщает, что за первые полгода 2023 года они заблокировали более миллиарда нежелательных звонков, что на 28% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Популярными темами спам-звонков стали финансовые предложения, страхование, недвижимость и реклама различных продуктов и услуг. Спам-звонки в основном приходили абонентам из больших городов России.