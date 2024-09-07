Компания «Нацспектр» произвела первую партию отечественных LTE-станций

Совместное предприятие «Нацспектр», созданное при участии Ростеха и других компаний, запустило поставки первых отечественных базовых станций LTE. Ожидается, что массовое производство начнётся в конце 2024 года. Представители «Ростеха» рассказали, что первая партия базовых станций уже была поставлена и успешно работает у заказчиков. Они отметили, что новое оборудование отличается компактностью и лёгкостью, что делает его удобным для установки и обслуживания.

Это полностью российская разработка, которая использует собственные схемы и программное обеспечение. Хотя первая партия была небольшой, в «Нацспектре» планируют нарастить производство до тысяч единиц. Спрос на такие базовые станции растёт, особенно на фоне снижения импорта телекоммуникационного оборудования. Крупнейшие операторы связи в России уже заключили контракты на поставку 75 000 базовых станций, что подтверждает интерес к отечественным решениям.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что массовое внедрение оборудования LTE ожидается не раньше 2025–2026 годов. На рынке пока нет широкого применения отечественных технологий. В то же время китайская компания BeijingTech уже анонсировала выход на российский рынок, планируя заменить ушедшие бренды. Проект «Нацспектра» реализуется в формате частно-государственного партнёрства, что позволяет ускорить серийное производство и удовлетворить растущие потребности российского рынка.