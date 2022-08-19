Компания, нанимающая для Facebook* модераторов, в момент уволила 60 человек с помощью искусственного интеллекта

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Компания, нанимающая для Facebook* модераторов, в момент уволила 60 человек с помощью искусственного интеллектаБез объяснения причин
После предупреждения своих сотрудников о наступлении кризиса и «тяжёлых временах», а также отчёта о падении выручки, в Facebook*, вероятно, действительно начались увольнения сотрудников.
На видеовстрече с сотрудниками компания Accenture, нанимающая для соцсети модераторов контента, внезапно уволила как минимум 60 человек. Причины увольнений озвучены не были, а на вопросы уволенных в компании дали ответ, что их случайным образом выбрал искусственный интеллект.
Всем, кого «выбрал искусственный интеллект», предложили перейти в другие подразделения Facebook* на вакантные места и пройти собеседования наравне с другими кандидатами. Тех, кто откажется, ждёт окончательное увольнение с 3 октября.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.