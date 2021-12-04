Компания наняла белых актёров для озвучки и движений чернокожих — разгорелся скандал на все США

Обучение заключалось в диалогах между аватарами в исполнении живых актёров для моделирования в реальном времени и демонстрации примеров расовой дискриминации. Как выяснилось, компания не смогла нанять для тренинга достаточное количество чернокожих актёров, поэтому их роли пришлось исполнять белым. Отмечается, что во время тренинга, белые актёры даже использовали слово на букву «н», вероятно «нигер», которое считается сейчас в Штатах преступлением. Разумеется, разгорелся нешуточный скандал, ставший известным на всю страну.

Директор Mursion уже признал проблему, которая сложилась, по его мнению, из-за недостаточной организации работы и поспешил извиниться, сказав, что совершил ошибку и открестился, как водится, от актёра, произносившего слова на букву «н».