Компания Neuralink Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека

Это прорывное достижение открывает новые горизонты в области мозгово-компьютерных интерфейсов (BCI).

На данный момент пациент, в мозг которого был вживлен чип Neuralink, восстанавливается после операции.

При этом напомним, что компания начала набор людей для своего первого клинического испытания осенью 2023 года после получения разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В исследование могли попасть люди, страдающие квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга или болезни двигательных нейронов (ALS).

Первоначальная цель BCI от Neuralink — предоставить людям возможность управлять курсором компьютера или клавиатурой, используя только свои мысли.

Маск не раскрыл подробностей процедуры или статуса испытания, но отметил, что «первоначальные результаты показывают обнадеживающее обнаружение нейронных импульсов».