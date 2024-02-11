Компания Neuralink ушла из штата регистрации из-за стычек с местным судом

Делавэр — штат, в котором зарегистрировано множество крупных компаний из Fortune 500. У этого штата своеобразная правовая система, с которой с недавних пор Маск начал сталкиваться и конфликтовать.

С одной стороны, суды Делавэра охотнее становятся на сторону корпораций, вынося решения, которые не нравятся инвесторам. С другой, — суды этого штата могут начать настоящий «крестовый поход» против той или иной компании.

У Neuralink с момента покупки Маском бывшего Twitter, тоже началось противостояние с местным регулятором, переросшее в конфликт. Подробности не раскрываются, адвокат компании Филип Мао от комментариев отказался.

О перерегистрации Neuralink сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на секретариат штата Невада и уведомление инвесторов компании. Последней вехой в противостоянии Маска с Делавэром стали два случая: запрет предпринимателю на отказ от покупки бывшего Twitter и блокирование вознаграждения за достижение целей Tesla, заменяющее зарплату; Маск должен был получить от компании $56 млрд. Примечательно, что в обоих случаях решение выносила судья Канцлерского суда Делавэра Каталин Маккормик.