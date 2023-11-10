Компания «Норникель» займётся природой вокруг заводов

Экспедиция, занимающаяся изучением биоразнообразия в Сибирском отделении Российской академии наук, ставит перед собой задачу восстановить природу вокруг промышленных предприятий до её первоначального состояния. Вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности, Станислав Селезнев, подчеркнул, что проводится научный анализ, включающий измерение растений и животных в удалённых от человеческого воздействия районах. Цель заключается в достижении эталонного состояния на участках вокруг предприятий, исходя из чего разрабатываются меры для снижения воздействия на природу.

Сравнивая участки, находящиеся рядом с предприятием, с эталонным участком, учёные выявляют различия в биоразнообразии. Если, например, количество брусники на участке около завода ниже, это свидетельствует о негативном воздействии. Затем принимаются меры, такие как снижение выбросов и уровня пыли, и наблюдается за изменениями на участке. Учёные считают, что при прекращении негативного воздействия природа имеет потенциал к самовосстановлению до изначальных показателей.

Эта работа является продолжением исследований, начатых «Норникелем» и Сибирским отделением РАН в 2020 году. Она охватывает различные регионы, включая Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования — определить воздействие компании на природу и оценить состояние биоразнообразия в этих регионах. Результаты исследований будут использованы для создания корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и программ его сохранения и мониторинга.