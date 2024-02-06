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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 08:59
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Компания NVIDIA оказалась в 6 раз дороже AMD

Ее стоимость близится к $2 трлн
Стоимость компании NVIDIA достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $1.71 трлн, что в шесть раз превышает рыночную капитализацию ее конкурента AMD, составляющую $280.4 млрд.

Этот рывок в стоимости акций NVIDIA был обусловлен рядом факторов, включая повышение целевых цен акций компании аналитиками из Goldman Sachs и Bank of America до $800 за акцию.

NVIDIA, давно известная своими инновациями в области графических процессоров для игр, сейчас занимает лидирующие позиции и в сфере искусственного интеллекта.

Спрос на ее продукцию резко возрос в связи с популярностью таких технологий, как ChatGPT, что привело к значительному увеличению стоимости акций компании на 239% за прошлый год.

Сегодня NVIDIA обладает самыми быстрыми в мире GPU для искусственного интеллекта, включая архитектуры Hopper H100 и Ampere A100, которые находят широкое применение в центрах обработки данных, облачных сервисах и автомобильной промышленности.

Эксперты прогнозируют, что продажи GPU NVIDIA будут продолжать расти, особенно в свете развития ИИ-технологий, что может привести к дальнейшему увеличению ее рыночной стоимости.

Источник:MyDrivers
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#AMD