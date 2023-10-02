Компания Ozon выпустит собственную ОС для «умных» телевизоров

Ozon совместно с VK разработал новую операционную систему, которая будет устанавливаться на телевизоры под маркой Hartens, которые принадлежат Ozon. Первые тестовые устройства уже доступны на маркетплейсе, и до конца года планируется произвести более 25 тысяч таких телевизоров.

Эта новая операционная система будет иметь ряд встроенных сервисов, включая магазин приложений RuStore, голосового помощника Марусю, а также доступ к VK Видео и VK Play. Устройства Hartens, представленные на Ozon, стали популярными среди покупателей, и теперь компания решила усовершенствовать их функциональность, добавив встроенные сервисы от VK.

Телевизоры Hartens начали производить с 2021 года на заводе «Квант» в Воронеже, Россия. Это сотрудничество с VK и создание операционной системы Ozon TV позволит улучшить и расширить функциональные возможности этих устройств, делая их ещё более привлекательными для потребителей.