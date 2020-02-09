Компания, печатающая отели на 3D-принтере, получила 20 млн долларов от основателей Uber и Tinder

Помимо Каланика, в проект вложились сооснователь Tinder Джастин Матин и прочие крупные игроки из мира новейших технологий. Особняком среди них стоит индийский миллиардер Ди Турахия, который внес и свою лепту в будущее развитие перспективного проекта. На данный момент информации о том, у кого какие доли в 20 млн инвестиций, нет.

По словам представителей Habitas, средства, полученные от инвесторов планируется вложить в завоевание рынков Азии, Африки и Ближнего Востока. Таким образом, уже в этом году компания намерена открыть новые отели в Намибии, Саудовской Аравии и Бутане, после чего поставить открытие новых объектов на поток — по 10-12 единиц ежегодно.