Компания Porsche тоже собирается строить космические ракеты

Как передаёт еженедельник Dailymail, с таким заявлением выступили в автоконцерне, подчеркнув, что большая часть деталей ракеты Spectrum, которую разрабатывает Porsche, будет создана на 3D-принтере. По словам инсайдеров компании, новые разработки повлияют не только на развитие космической отрасли и удешевление выведения спутников на орбиту, но и на совершенствование автомобильных технологий.

Также в Porsche намерены вывести на низкую околоземную орбиту два спутника, в рамках проекта Isar Aerospace. Для этого компания уже инвестировала в проект 75 млн. долларов.