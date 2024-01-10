Компания Rabbit представила устройство с новым форматом взаимодействия с ИИ

R1, первое устройство от Rabbit, выделяется не только функциональностью, но и своим дизайном от Teenage Engineering. Устройство в форме квадрата, яркого оранжевого цвета, обладает 2,88-дюймовым сенсорным экраном, аналоговым колесом прокрутки и вращающейся камерой.

Управление R1 простое и понятное - достаточно удерживать кнопку "Push-to-Talk", чтобы активировать Rabbit OS. Стилизованная голова кролика реагирует на команды пользователя, быстро выполняя задачи. R1 справляется с широким спектром повседневных задач, начиная заказом такси и заканчивая поиском рецептов .

Одной из отличительных особенностей Rabbit является инновационная модель Large Action Model (LAM). Джесси Лю, основатель и генеральный директор компании, выделяет ее как ключевой момент, позволяющий R1 выполнять задачи через интерфейсы, превосходящие обычные API и приложения.