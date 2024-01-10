Компания Rabbit представила устройство с новым форматом взаимодействия с ИИ

Компания Rabbit представила устройство с новым форматом взаимодействия с ИИНа собственной ОС
На выставке CES 2024, компания Rabbit представила устройство с новым форматом во взаимодействии с искусственным интеллектом. Это портативное устройство отказалось от привычных приложений в пользу разговорного интерфейса.
R1, первое устройство от Rabbit, выделяется не только функциональностью, но и своим дизайном от Teenage Engineering. Устройство в форме квадрата, яркого оранжевого цвета, обладает 2,88-дюймовым сенсорным экраном, аналоговым колесом прокрутки и вращающейся камерой.
Управление R1 простое и понятное - достаточно удерживать кнопку "Push-to-Talk", чтобы активировать Rabbit OS. Стилизованная голова кролика реагирует на команды пользователя, быстро выполняя задачи. R1 справляется с широким спектром повседневных задач, начиная заказом такси и заканчивая поиском рецептов .
Одной из отличительных особенностей Rabbit является инновационная модель Large Action Model (LAM). Джесси Лю, основатель и генеральный директор компании, выделяет ее как ключевой момент, позволяющий R1 выполнять задачи через интерфейсы, превосходящие обычные API и приложения.