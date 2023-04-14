Компания-разработчик ChatGPT создаст человекоподобного робота

Машина умеет выполнять бытовую работу: складывает предметы в коробку, может распознавать и открывать двери и заходить в помещение. У робота «уникальная система привода», управляемая искусственным интеллектом. Но робот не ходит — ездит на колёсах, что ограничивает мобильность и манёвренность.

Поэтому в Open AI хотят большего: компания вложила порядка $23 млн в развитие своей норвежской «дочки» 1X Technologies, которая занимается созданием человекоподобного робота NEO. В ходе исследований его оснастили не просто ИИ: NEO работает на основе GPT-4 со всеми диалоговыми возможностями, гибкостью взаимодействия и скоростью самообучения этой модели. При этом основные характеристики NEO — тайна. Есть только рендеры.

Корпус нового робота будет изменён — колёса заменят полноценными конечностями и приблизят к пластике человеческого тела. Робот будет самообучаться и «изучит, как искусственный интеллект может трансформироваться в тело, подобное человеческому».

Таким образом Open AI хочет составить равную конкуренцию роботам Atlas, Boston Dynamics или Tesla Bot Илона Маска.