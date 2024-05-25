Компания-разработчик ОС «Аврора» будет выпускать обновления раз в два года

Новая версия отечественной операционной системы «Аврора» уже в разработке, и «Ростелеком» планирует выпускать свежие обновления каждые полтора-два года. Старший вице-президент по информационным технологиям компании, Дарий Халитов, поделился этой информацией на конференции ЦИПР-2024.

Пятая версия «Авроры» уже имеет собственный интернет-браузер на базе Chromium. Помимо этого, «Ростелеком» планирует расширить экосистему вокруг операционной системы, создавая новые возможности.

Халитов также обсудил платформу «Лукоморье», которая будет открытой для всех и позволит автоматизировать процессы разработки программного обеспечения. Разработка этой платформы началась в 2023 году и предполагает использование искусственного интеллекта для упрощения процесса создания программ и обеспечения цифрового суверенитета.