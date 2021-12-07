Компания-разработчик пассажирских самолётов Airbus создаст космическую обсерваторию

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Компания-разработчик пассажирских самолётов Airbus создаст космическую обсерваториюВ сотрудничестве с ЕКА
Airbus и Европейское космическое агентство подписали соглашение о создании новой космической обсерватории для исследования экзопланет под названием Ariel. Ее планируют запустить к 2029 году.
Официальный сайт ЕКА сообщил, что аппарат будет использовать видимый и инфракрасный диапазоны. В центре внимания Ariel окажется состав планет вне нашей звездной системы, также процесс их формирования и эволюцию подобных планет.
Ученые изучат, как различные типы звезд воздействуют на образование планет. Это позволит в том числе лучше понять эволюцию нашей собственной системы. Всего, как предполагают, обсерватория изучит больше 1000 экзопланет.
Ariel замкнет тройку специальных миссий ЕКА по изучению экзопланет. Первой стал Cheops, телескоп запустили в 2019 году. Вторая миссия — PLATO — должна стартовать уже в 2026. Основные работы по проектированию, производству и интеграции элементов комплекса выполнят в Тулузе.
Источник: European Space Agency