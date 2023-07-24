Компания «Роскосмос» рассказала, какие инновационные технологии используют для строительства

Роскосмос решил использовать новые технологии при создании Российской орбитальной станции (РОС). Это включает более эффективные солнечные батареи и новые системы управления. В настоящее время идёт эскизное проектирование станции, а первый модуль планируется запустить к концу 2027 года, а остальные — к 2030 году.

В ходе пленарного заседания Евразийского аэрокосмического конгресса исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев подчеркнул важность новых технологий для будущей станции. По его словам, несмотря на успехи Международной космической станции (МКС), нужно подумать о создании новой станции. Поэтому начато эскизное проектирование РОС.

В октябре 2022 года было объявлено о том, что предварительная стоимость создания РОС уже известна. Теперь команда учёных и специалистов работает над воплощением своих идей в реальность. Они стремятся создать передовую станцию с учётом последних технологических достижений в космической отрасли.