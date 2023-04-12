Компания с основателем-россиянином закупила робособак-официантов для заказа еды и напитков

Первые три робота начнут использовать по одному в разных клубах сети, расположенных в Дубаи, ОАЭ. К концу 2024 года таких роботов станет 18-20. Робособаки будут выполнять функции официантов.

Роботы свободно ориентируются в пространстве с движущимися объектами, эффективно контролируют наличие товаров, доставляют еду и напитки посетителям клуба, а также интегрированы в общую систему контроля заведения. К корпусу робопсов будут добавлены держатели и динамические подстаканники. На последней стадии тестов разработчики прорабатывают варианты по изменению краски и материалов. В производство тестовой технологии компания вложила $100 тысяч, ежемесячный бюджет на обновления составляет в среднем $10 тысяч.

При этом у конструкции роботов-официантов нет готовых решений: команда специалистов продолжает исследования и постоянно дорабатывает продукт. Одно из принципиальных отличий от реализованных в других компаниях аналогов и наибольшая техническая сложность — разработка механики доставки на четырёх конечностях вместо колёс. Несмотря на это разработчики решили проблему стабилизации, а также задачи по движению суставов и конечностей.