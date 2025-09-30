Компания Solstar Space займётся разработкой Wi-Fi для Луны

Solstar будет сотрудничать с космическим центром имени Джонсона NASA для обеспечения совместимости с требованиями Artemis. В планах на будущее — радиационно-стойкие версии для длительных миссий. Предварительный этап направлен на создание краткосрочных решений Wi-Fi с потенциалом для создания систем с более длительным сроком службы.

Основные проблемы включают в себя лунный вакуум, экстремальные температуры, радиацию, пыль и термические циклы. Система должна обеспечивать надёжную связь с низкой задержкой, минимальной пропускной способностью и высокой отказоустойчивостью. NASA рекомендует использовать Wi-Fi для пилотируемых посадочных аппаратов, Lunar Gateway, луноходов и полезной нагрузки CLPS.

LWIFI-точка доступа Solstar предназначена для передачи данных в режиме реального времени для навигации, телеметрии, научных исследований и дистанционного управления, что имеет решающее значение для лунных миссий.