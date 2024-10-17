Компания ULA изучит причины отрыва сопла при втором полёте ракеты Vulcan

В ходе полёта, осуществлённого 4 октября, у одного из двух боковых твердотопливных ускорителей GEM 36XL центрального блока ракеты оторвало сопло. По этой причине развёртывание массогабаритного макета полезной нагрузки отстало от утверждённого графика на 20 секунд.

При этом сопло принципиально не повлияло на двигатель, не было угрозы повреждения и для носителя. Потеря тяги оказалась небольшой, поэтому её компенсировали агрегаты центрального блока BE-4.

Специалисты ULA продолжат анализировать данные запуска и полёта ракеты. Отмечается, что при всех 35 предыдущих запусках ускорителей ничего подобного не наблюдалось. Ракета Vulcan является составляющей программы нацбезопасности США.