Компания в сфере ИИ предложила создавать цифровых клонов людей для различных нужд

В настоящий момент компания Delphi начала предлагать продукты на основе своей нейросети, использующей компиляцию из PDF-файлов, видео- и звукозаписей, подкастов, изображений и прочего контента, чтобы получился на 100% похожий на человека аватар. ИИ-копии можно использовать для совещаний, созвонов, ответов по электронной почте и других нужд, когда человеку приходится отлучаться, оставляя за себя своего «представителя».

Delphi — одна из первых компаний, которой удалось добиться существенного прорыва в этих технологиях, создавая правдоподобных ИИ-клонов людей, имитирующих не только мимику, но и эмоции, и манеру вести диалог и логику «хозяина». У продуктов Delphi уже есть первое фанаты и пользователи. Один из самых известных в Британии — врач Дипак Чопра, который использует клона для созвонов в Zoom.

Простота технологии в том, что пользователь может заказать такого клона, и его разработают всего за час. Разработчики проверят реалистичность двойника и после этого запустят.