Компания Virgin Galactic планирует вовремя запустить обещанную миссию Galactic 07

Опубликовано 01 марта 2024, 21:01
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Компания Virgin Galactic планирует вовремя запустить обещанную миссию Galactic 07Несмотря на расследование недавнего инцидента
Американская космическая компания Virgin Galactic в ходе финансового отчёта сообщила, что планы по запуску миссии Galactic 07 — суборбитального корабля VSS Unity — остаются неизменными.
© Virgin Galactic
Компания надеется, что корабль удастся запустить во 2 квартале 2024 года. Этот запуск VSS Unity может быть последним, так как в Virgin Galactic хотят сосредоточиться на создании новых моделей суборбитальных кораблей класса Delta. Компания планирует начать коммерческую эксплуатацию этих кораблей в 2026 году.
На планы компании может повлиять расследование федерального авиационного ведомства в связи с выпадением из самолёта-носителя VMS Eve юстировочного штифта, после того как от него отсоединился корабль VSS Unity. Это произошло 26 января.