Компания Virgin Galactic планирует вовремя запустить обещанную миссию Galactic 07

Компания надеется, что корабль удастся запустить во 2 квартале 2024 года. Этот запуск VSS Unity может быть последним, так как в Virgin Galactic хотят сосредоточиться на создании новых моделей суборбитальных кораблей класса Delta. Компания планирует начать коммерческую эксплуатацию этих кораблей в 2026 году.

На планы компании может повлиять расследование федерального авиационного ведомства в связи с выпадением из самолёта-носителя VMS Eve юстировочного штифта, после того как от него отсоединился корабль VSS Unity. Это произошло 26 января.