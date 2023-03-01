Компания VK может перебраться из-за границы в Калининградскую область

17:53, 01 марта 2023
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Компания VK может перебраться из-за границы в Калининградскую областьВ специальный административный регион Калининградской области
13 февраля 2023 года совет директоров VK одобрил перерегистрацию (редомициляцию) компании с Британских Виргинских островов в Россию. По информации, в текущих условиях «переезд» из Британии в Россию соответствует интересам бизнеса и акционеров.
Фото: Goodfon.com
Речь идёт о редомициляции на остров Октябрьский — специальный административный регион Калининградской области.
Ни в VK, ни в правительстве Калининградской области эту информацию пока не прокомментировали.