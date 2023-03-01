Компания VK может перебраться из-за границы в Калининградскую область

В специальный административный регион Калининградской области

13 февраля 2023 года совет директоров VK одобрил перерегистрацию (редомициляцию) компании с Британских Виргинских островов в Россию. По информации, в текущих условиях «переезд» из Британии в Россию соответствует интересам бизнеса и акционеров.