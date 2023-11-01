Компания-владелец AliExpress анонсировала собственный ИИ с «сотней миллионов параметров»

Обновление было представлено на ежегодной конференции подразделения облачных вычислений компании в Ханчжоу.

Новая версия Tongyi Qianwen 2.0 обладает сотнями миллиардов параметров, что делает ее одной из самых мощных ИИ-моделей в мире на сегодняшний день.

Компания также запустила серию из восьми отраслевых нейросетей, предназначенных для использования в сферах развлечений, финансов, здравоохранения и юриспруденции.

Председатель совета директоров Alibaba, Джо Цай, подчеркнул, что в настоящее время около половины всех крупномасштабных ИИ-моделей в Китае работают на платформе Alibaba Cloud.

Этот шаг со стороны Alibaba демонстрирует усиление конкуренции в сфере искусственного интеллекта на китайском рынке. Напомним, что всего месяц назад китайский IT-гигант Tencent представил свою собственную крупномасштабную языковую модель Hunyuan с более чем 100 миллиардами параметров, которая, по утверждению разработчиков, превосходит модель OpenAI GPT-4 в обработке китайского языка.