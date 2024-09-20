Компания-владелец AliExpress представила сразу 100 ИИ-моделей с открытым исходным кодом

Эти модели, базирующиеся на LLM Qwen 2.5, варьируются по объему от 0.5 до 72 млрд параметров и предназначены для разнообразных задач: от решения математических уравнений и написания кода до создания изображений и видео.

Alibaba стремится конкурировать с лидерами рынка, такими как OpenAI и ByteDance, но выбирает гибридный подход.

В то время, как часть моделей имеет закрытый исходный код и используется внутри компании, большинство — полностью открыты для публичного использования. Такой подход, по мнению компании, способствует ускоренному развитию ИИ.

Кроме того, Alibaba использует флагманскую модель Qwen-Max, которая, по данным компании, превосходит GPT-4. Эта модель остается закрытой и обеспечивает бизнесу высокую рентабельность, несмотря на альтруизм в открытых решениях.